Китай обновил исторический рекорд по объему нефтепереработки

Общий объем нефти в ноябре составил 58,35 млн тонн.

Объем переработки нефти в Китае по итогам ноября 2020 года достиг исторического рекорда. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на статистическое бюро КНР.

В прошлом месяца объем переработки нефти вырос на 3,2% в годовом выражении и составил 58,35 млн тонн нефти, что эквивалентно 14,2 млн баррелей в сутки. Предыдущий рекордный показатель был установлен в октябре нынешнего года - 14,09 млн баррелей в сутки. В агентстве объяснили новый рекорд вводом в эксплуатацию новых мощностей частного нефтеперерабатывающего завода.

Общий объем нефтепереработки в Китае с января по ноябрь 2020 года составил 614,41 млн тонн (13,39 млн баррелей в сутки), что на 3,1% больше, чем за аналогичным период прошлого года.

Ранее эксперты опубликовали экономический прогноз на декабрь 2020 года.

Фото: Pixabay.com