МЧС: во вторник в Ленобласть придут первые осенние заморозки

В ночь на 20 сентября температура воздуха местами опустится до -3°С.

Во вторник, 17 сентября, в Ленобласть придут первые осенние заморозки. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Ленобласти.

По данным ведомства, днем ожидаются сильные ливни. Ветер будет дуть северо-западный, северный ночью 7-12 м/с, а днем 5-10 м/с. В ночь на 20 сентября температура воздуха местами опустится до -3°С. Днем Ленобласть прогреется до 14 градусов.

Атмосферное давление будет мало меняться.

Напмоним, что в Петербурге началось периодическое протапливание. Первым делом отопление дадут в детские сады, школы и больницы. В жилые дома тепло поступит согласно графикам и решениям управляющих компаний.

Ранее мы сообщали о том, что Роспотребнадзор: петербуржцы перестали есть несъедобные грибы.

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