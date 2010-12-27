Роспотребнадзор: петербуржцы перестали есть несъедобные грибы

В понедельник, 16 сентября, стало известно, что за 2019 год ни один петербуржец не отравился грибами. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
В ведомстве уточнили, что в прошлом году на территории Северной столицы зафиксировано 11 случаев пищевого отравления после употребления грибов. В большей степени отравление получили дети. По данным Роспотребнадзора, именно осенью, в грибной сезон, учащаются случаи отравления грибами среди несовершеннолетних.
Отметим, что ежегодно в Российской Федерации регистрируется порядка 1 тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы похвастались в сети щедрым грибным уловом.
Фото:pixabay
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