Роспотребнадзор: петербуржцы перестали есть несъедобные грибы

За весь 2019 год не было зафиксировано ни одного случая отравления грибами.

В понедельник, 16 сентября, стало известно, что за 2019 год ни один петербуржец не отравился грибами. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

В ведомстве уточнили, что в прошлом году на территории Северной столицы зафиксировано 11 случаев пищевого отравления после употребления грибов. В большей степени отравление получили дети. По данным Роспотребнадзора, именно осенью, в грибной сезон, учащаются случаи отравления грибами среди несовершеннолетних.

Отметим, что ежегодно в Российской Федерации регистрируется порядка 1 тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы похвастались в сети щедрым грибным уловом.

Фото:pixabay