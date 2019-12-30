МЧС выяснила причину обрушения здания ИТМО прошлой зимой

В обвале конструкций виноваты строители.

Петербургская МЧС выяснила, что послужило причиной обрушения корпуса университета ИТМО на улице Ломоносова. Обвал здания произошел в феврале 2019 года, пострадавших в том происшествии не оказалось.

По словам начальника городского ГУ МЧС Алексей Аникина, обрушение случилось из-за грубых нарушений в проведении строительных работ. Аникин подчеркнул, что строители не обеспечили целостность конструкций корпуса: на некоторые участки возложили дополнительную опасную нагрузку, неправильно уложив материалы.

Ранее мы рассказывали, что с фасада Дома Бака в Петербурге обвалилась штукатурка.

Фото: Piter.tv