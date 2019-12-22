С фасада Дома Бака в Петербурге обвалилась штукатурка

Оставшиеся куски сбрасывали чуть ли не на головы прохожих.

В Петербурге на Кирочной, 24 с исторического здания начала обваливаться штукатурка. Об этом сообщили горожане в соцсетях.

"Не простоял и года. Обрушение фасада. Снова. Теперь - на головы прохожих на улице. Вопрос один - кто за это ответит?" – подписали фотографии пользователи.

Пользователи под постом поделились видео, где видно, что ремонтник скидывает отслоившиеся куски штукатурки с отступа здания.

В Фонде капремонта Петербурга уверили, что обследуют здание и выяснят причины обрушения до конца сегодняшнего дня. Отмечается, что гарантийный ремонт осуществляется в течение 60 месяцев с момента передачи объекта в эксплуатацию.

Устранение обрушения усложняется тем, что выполнять работы можно при температуре наружного воздуха не ниже +8 градусов. Зимой же необходимо будет установить тепловой контур из армированного полиэтилена, внутри которого поддерживается устойчивое тепло.

Фото и видео: "Кирочная 24"