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МЧС: в пятницу по Петербургу пройдет ливень со снегом
Сегодня, 9:28
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МЧС: в пятницу по Петербургу пройдет ливень со снегом

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Ветер будет дуть западный до 12 м/с. 

В пятницу, 4 октября, в Северной столице ожидаются дожди и мокрый снег. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу. 

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", днем город прогреется до 5 градусов. Ветер будет дуть западный до 12 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало.

Нпоним, что на этих воходных может выпасть снег. Однако, синоптики успокоили петербуржцев. Ведь, примерно через неделю в город может вновь вернутся циклон с Атлантики, а вместе с ним и немного тепла.

Ранее мы сообщали о том, что в "Петербургском метрополитене" знают о протечке на станции метро "Дунайская.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, погода спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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