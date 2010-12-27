МЧС: в пятницу по Петербургу пройдет ливень со снегом

Ветер будет дуть западный до 12 м/с.

В пятницу, 4 октября, в Северной столице ожидаются дожди и мокрый снег. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", днем город прогреется до 5 градусов. Ветер будет дуть западный до 12 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало.

Нпоним, что на этих воходных может выпасть снег. Однако, синоптики успокоили петербуржцев. Ведь, примерно через неделю в город может вновь вернутся циклон с Атлантики, а вместе с ним и немного тепла.

Ранее мы сообщали о том, что в "Петербургском метрополитене" знают о протечке на станции метро "Дунайская.

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