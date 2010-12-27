В эти выходные в Петербурге выпадет первый снег

С 3 октября горожане почувствуют похолодание.

Уходящий вместе со штормом циклон сменится северным ветром, который принесет в Петербург снег. Первые осадки выпадут в городе на Неве уже в эти выходные, 5 и 6 октября. Об этом заявил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Похолодание начнется с 3 октября. В четверг столбик термометра опустится с плюс 11 до плюс 7 градусов. Дальше температура в городе продолжит падать и уже в субботу и воскресенье достигнет плюс 4-5 градусов.

Синоптик отметил, что похолодание не будет окончательным. Примерно через неделю в Петербург может вновь вернутся циклон с Атлантики, а вместе с ним и немного тепла.

Ранее петербургский Гидрометцентр рассказывал об итогах сентября.

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