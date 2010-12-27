В этом году осень пришла в Петербург на три недели позже обычного.

Во вторник, 1 октября, стало известно, что в этом году осень пришла в Петербург на три недели позже обычного. Петербургский Гидрометцентр подвел итоги сентября.

Как оказалось, 10 сентября стал самым теплым днем сентября. Однако, рекорд все равно остается за +27,1 градусом в 1993 году.

10 сентября стал самым теплым днем прошедшего сентября - дневной прогрев в Ленинградской области составил +23…+26 градусов, в Санкт-Петербурге +26,8 градусов, не дотянув до абсолютного максимума за весь период наблюдений всего 0,3 градуса. рассказывает синоптик

В Гидрометцентре заявили, что похолодание пришло в город на Неве - 13 сентября. Однако, в целом среднемесячная температура сентября оказалась на 1 градус выше климатической нормы. Кроме того, в Петербурге выпало всего лишь 75% осадков от климатической нормы.

Напомним, что во вторник в Петербурге ожидается ураганный ветер. Непогода идет в город с юго-западной стороны.

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