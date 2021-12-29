МЧС: в Ленобласти сегодня обещают январскую вьюгу

Непогода придет в регион после обеда.

Сегодня, 5 января, в Ленобласти ухудшится погода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Уже к обеду дороги покроются льдом и начнется сильный снегопад. К вечеру ожидается метель, налипание мокрого снега. Температура воздуха составит -4...+1 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 8 м/с.

В ведомстве предупредили, что такая же погода будет в Ленобласти и в четверг, 6 января.

Вихрь "Юнит" принесет в Петербург мокрый снег и тепло. Столбики термометров покажут 0...+2 градусов. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 739 мм рт. ст., что значительно ниже нормы.

Ранее на Piter.tv: 8 января в Петербурге откроют пункты приема елок.

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