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МЧС: в Ленобласти сегодня обещают январскую вьюгу
Сегодня, 10:47
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МЧС: в Ленобласти сегодня обещают январскую вьюгу

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Непогода придет в регион после обеда.

Сегодня, 5 января, в Ленобласти ухудшится погода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. 

Уже к обеду дороги покроются льдом и начнется сильный снегопад. К вечеру ожидается метель, налипание мокрого снега. Температура воздуха составит -4...+1 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 8 м/с. 

В ведомстве предупредили, что такая же погода будет в Ленобласти и в четверг, 6 января. 

Вихрь "Юнит" принесет в Петербург мокрый снег и тепло. Столбики термометров покажут 0...+2 градусов. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 739 мм рт. ст., что значительно ниже нормы.

Ранее на Piter.tv: 8 января в Петербурге откроют пункты приема елок.

Фото: Pexels

Теги: ленобласть, мчс, погода, предупреждение, прогноз
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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