С 8 января в Петербурге откроют пункты приема елок

В этом году будут работать 40 точек.

С 6 января в Петербурге откроют пункты приема елок. Все 40 точек начнут работать сразу после Рождества. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Акция "Елки, палки щепа" организована на средства бизнесменов. Большая часть опилок будет направлeна в конно-спортивные клубы, некоторые - в приюты для животных. В скором времени в социальных сетях опубликуют список адресов, по которым можно сдать свое праздничное дерево.

Ранее на Piter.tv сообщили, куда сходить в Петербурге на новогодних праздниках.

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