Вихрь "Юнит" принесет в Петербург мокрый снег и тепло

Атмосферное давление будет падать и составит 739 мм рт. ст., что значительно ниже нормы.

Сегодня, 5 января, в Петербурге ожидается облачная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем аккаунте в Instagram.

Сектор обширного вихря "Юнит" принесет в город мокрый снег. Столбики термометров покажут 0...+2 градусов. В Ленобласти в это время температура воздуха составит -3...+2 градусов. Подует южный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 739 мм рт. ст., что значительно ниже нормы.

Ранее на Piter.tv жители Северной столицы рассказали, как в Петербурге убирают сосульки.

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