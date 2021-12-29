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Опрос: как в Петербурге убирают сосульки

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Петербуржцы поделились мнениями о том, как обстоят дела с сосульками в городе.

Piter.TV провел опрос среди жителей города и узнал, как на их взгляд город обеспечивает очистку крыш от ледяных глыб. Часть респондетнов отметили, что коммунальные службы не справляются с уборкой сосулек в городе, поэтому люди вынуждены обходить стороной наиболее опасные места на улицах Петербурга, а также быть осторожными при проходе около домов. 

Надо опасаться, посматривать наверх, увы. Что-то все-таки делают, убирают, но тогда, когда люди начинают жаловаться коммунильщикам, после чего они нагоняй получают. 

У нас ужасно борются с соульками, поскольку недавно произошел случай: женщину чуть не убило сосулькой. Так работают коммунальные службы, что люди из-за этого потом страдают. 

Другая часть опрошенных подчеркнула, что в некоторых районах города нормально борются с сосульками: 

Нормально, я сейчас шла и видела, как счищают с крыш снег и сосульки. Я живу на Чкаловской, у нас очень чисто. 

Ранее Piter.TV опубликовал карту падения ледяных глыб в Петербурге. 

Видео, фото: Piter.TV

Теги: сосульки спб, уборка снега в петербурге
Категории: Репортажи, Лента новостей, Новости СПб,

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