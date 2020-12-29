За сутки с улиц Петербурга вывезли более 4 тысяч кубометров снега

На улицы Петербурга в субботу вышли более 8 тысяч дворников.

В субботу, 2 января, на борьбу с последствиями непогоды на улицы Петербурга вышли более 8 тысяч дворников и почти 1200 уборочных машин, сообщили в администрации города.

Из-за потеплевшей погоды на дорогах начал таять, из-за чего появились слякоть, глубокие лужи и скользкие тротуары. Ночью за состоянием улиц города следили 292 специалиста ручного труда и 858 единиц техники. За прошедшие сутки специалисты вывезли более четырех тысяч кубометров снега, тротуары обрабатываются пескосоляной смесью.

Ранее мы писали, что коммунальные службы Петербурга не будут отдыхать в новогодние праздники.

Фото: Piter.TV