Коммунальные службы Петербурга не будут отдыхать в новогодние праздники

Вице-губернатор Николай Бондаренко уверен, что каникул в коммунальных служб не бывает.

В среду, 30 декабря 2020 года, в Смольном прошло совещание, на котором обсудили вопрос уборки улиц города не только в предновогодний период, но также в праздничные дни.

Вице-губернатор Николай Бондаренко уточнил, что каникул у коммунальных служб не бывает. Существующие графики дежурств дополнили, специалисты готовы содержать Петербург в чистоте при любых погодных условиях. Чиновник отметил, что необходимо сохранить набранные темпы работы в новогодние и рождественские праздники. Вице-губернатор поручил особое внимание уделить превентивной уборке тротуаров и дорог.

В новый год дорожные предприятия дежурили на Дворцовой площади и прилегающих территориях. На улицы вышли до 900 машин.

В работе ежедневно будут задействованы до 100 единиц специализированной техники, для посыпки дорожек подготовлены песок и гранитная крошка.

Ранее мы писали, что после новогодней ночи в Петербурге собрали 167 кубометров мусора.

Фото: Piter.TV