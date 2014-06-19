  1. Главная
Коммунальщики проводят очистку тротуаров у социальных учреждений Невского района
Сегодня, 17:06
Прогноз метеорологов предвещает дальнейшее ухудшение погоды.

Коммунальные службы Петербурга ведут активную работу по очистке города от атмосферных осадков. Основной упор делается на поддержание чистоты главных магистралей, обеспечение свободного прохода к социально важным объектам — метрополитену, образовательным учреждениям, детским садам и медицинским организациям.

В Невском районе северной столицы продолжается уборка тротуаров и подъездных путей к социальным объектам. После ослабления снежной бури сотрудники коммунальных предприятий планируют приступить к тщательной расчистке дворов.

Прогноз метеорологов предвещает дальнейшее ухудшение погоды: Петербург ожидает усиление снегопадов с общим накоплением осадков до 5 см.

Ранее мы сообщили о том, что на Дальневосточном проспекте стартовал демонтаж незаконного автосервиса.

Фото: пресс-служба администрации Невского района Петербурга

Теги: жилищно-коммунальные службы, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

