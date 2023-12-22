На уборку улиц Петербурга сегодня вышли 712 единиц техники

В последние дни из города ежедневно вывозят около 22 тыс. кубометров снега.

В Петербурге сегодня, 12 февраля, улицы убирают 712 единиц техники и 937 дорожников. Об этом сообщили в комитете по благоустройству города.

В парках и скверах работы проводят более 900 работников зеленого хозяйства. Территории приводят в порядок 280 спецмашин.

Для обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов за 7 дней использовано более 7 тыс. тонн пескосоляной смеси и почти 1160 тонн чистой соли. Большую часть этого объема распределили в начале недели, когда после оттепелей заметно похолодало. Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

В последние дни из города ежедневно вывозят около 22 тыс. кубометров снега. На утилизацию отправили 167,5 тыс. "кубов".

Вопросы по уборке можно задать круглосуточно по номеру 314-60-13 или по горячим линиям.

Ранее мы писали, что начался новый этап реконструкции тепломагистрали "Дачная".

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга