МЧС: Более 2000 человек обратились за медпомощью из-за паводка в Иркутской области

Всего за медицинской помощью обратились 2080 человек. Кроме того уточнены данные о погибших и пропавших без вести.

За медпомощью за время паводка в Иркутской области обратились более 2000 тысяч человек.

МЧС уточнило данные о пострадавших и погибших из-за паводка в Иркутской области. Всего за эти дни за медицинской помощью обратились 2080 человек. 313 пострадавшим потребовалась госпитализация, из них 57 детей. Погибло 20 человек, все они на данный момент опознаны. На сегодняшнее утро, 4 июля, 15 человек считаются пропавшими без вести.

За время, с начала паводка, было подтоплено 98 населенных пункта, вода повредила 10 133 жилых дома, в которых проживали 32 902 человека, из них 7 852 ребенка. Сейчас вода начала отступать, но 16 населенных пункта еще остаются затопленными, в них проживает более 6 тысяч человек.

В регионе продолжается режим ЧС. По предварительным оценкам ущерб от паводка около 29 миллиардов рублей.

Сегодня ранее: Видео смертельного праздничного салюта в Минске. Женщина 1955 года рождения получила смертельные ранения.

Видео: YouTube/PacMyc13, Instagram/irk38mchs