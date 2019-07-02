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В больницы Иркутской области поступили почти 200 человек пострадавших от паводка

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Сообщается о 14 погибших, еще 13 человек считаются пропавшими без вести.

На утро 2 июля в больницах Иркутской области находятся 191 человек, которые пострадали из-за паводка.

В Иркутской области продолжается режим ЧС из-за мощнейшего паводка, который был вызван сильными ливнями и таяньем снегов в горах. Из затопленных районов эвакуировано почти 2 000 человек. На данный момент сообщается о 14 погибших, еще 13 человек, в том числе ребенок, считаются пропавшими без вести. Накануне сообщалось о 7 погибших и 9 пропавших без вести.

В больницы области поступило еще 38 пострадавших. Таким образом, госпитализировано 191 пострадавших, 38 из них дети.

Ранее на Piter.TV: В Тулун Иркутской области у моста скопились сотни унесенных паводковыми водами домов.

Видео:YouTube/PacMyc13, Instagram/irk38mchs

Теги: нвости россии, новости иркутска, общество, паводок в иркутской области, стихийное бедствие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество,

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