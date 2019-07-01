В городе Тулун Иркутской области у моста скопились сотни унесенных домов

Опубликовано видео с квадрокоптера на затопленный Тулун.

Сегодня ранее Piter.TV сообщал, что паводок в Иркутской области унес жизни 7 человек, еще 9 человек считаются пропавшими без вести.

Больше всех от паводка пострадал Тулунский район. Вышедшая из-за проливных дождей река Ия затопила город Тулун и его окрестности. Разрушена федеральная трасса "Сибирь". Смыты с лица земли сотни домов, тысячи домов и хозяйских подворий оказались под водой.

Местный житель снял с квадркоптера видео, на котором с воздуха видно ушедший под воду Тулун. На данном видео у моста федеральной трассы "Сибирь" образовался затор из сотен снесенных паводковыми водами домов.

Видео и фото: YouTube/PacMyc13