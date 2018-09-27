МЧС предупреждает петербуржцев о метели в пятницу

На дорогах ожидается гололедица.

В четверг, 11 марта, главное управление МЧС России по городу предупреждает петербуржцев об ухудшении погоды завтра, 12 марта.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в пятницу местами ожидается умеренный снег и метель. Юго-восточный ветер достигнет до 18 метров в секунду. Спасатели убедительно просят водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными на дорогах.

Напомним, потепление в Петербурге можно ожидать с середины марта.

Ранее мы писали, что МЧС предупреждает горожан о понижении температуры в четверг.

Фото: Piter.TV