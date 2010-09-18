МЧС предупреждает горожан о понижении температуры в четверг

Температура понизится до -22 градусов в ночь на четверг.

В среду, 10 марта, главное управление МЧС России по Петербурге предупредило горожан по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" о похолодании в ночь на четверг, 11 марта.

Стобики термометров покажут температуру от -20 до -22 градусов мороза в разных районах города. На дорогах ожидается гололедица. Спасатели напоминают о правилах безопасности и убедительно просят горожан быть осторожными на дорогах.

Напомним, потепление в Петербурге можно ожидать с середины марта.

Ранее мы писали, что ночью 11 марта в Ленобласти местами похолодает до -33 градусов.

Фото: Piter.TV