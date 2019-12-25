Ночью 11 марта в Ленобласти местами похолодает до -33 градусов

Днем -3...-8, на востоке местами до -11 градусов.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 11 марта на территории 47 региона ожидается переменная облачность. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Утром 11 марта на юго-западе местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с, днем на западе 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -23...-28, местами на западе -17...-20, на востоке -30...-33 градуса. Днем -3...-8, на востоке местами до -11 градусов. На дорогах гололедица.

Потепление в Петербурге можно ожидать с середины марта.

Фото: Piter.tv