МЧС: в субботу в Петербурге ожидается штормовой ветер

Днем будут лить дожди.

В субботу, 26 октября, в город на Неве придет штормовой ветер. Об этом сообщает главное управление МЧС РФ по Петербургу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По данным , скорость ветра достигнет 20 м/с. Днем по Петербургу пройдут дожди. Температура воздуха ночью +7...+9 гр., днем +10...+12 гр. Атмосферное давление будет понижаться.

Напоним, что теплая погода, радующая петербуржцев, продержится лишь до субботы, следом придут холода. По данным Гидрометцентра России, совсем тепло уйдет из Петербурга через неделю.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге боевой ледокол "Иван Папанин" спустили на воду.

Фото:pixabay