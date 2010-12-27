Холода захватят Петербург через неделю

В городе стоят последние теплые дни.

Теплая погода, радующая петербуржцев, продержится лишь до субботы, следом придут холода. По данным Гидрометцентра России, совсем тепло уйдет из Петербурга через неделю, грядет настоящая зимняя погода.

26 октября в городе будет около +11 градусов, в воскресенье – +8, а 28 и 29 октября придется одеться теплее – температура не поднимется выше +4 градусов. Также в ночь на 29 октября может ожидаться снег.

Не пропустите: петербуржцы вновь смогут увидеть северное сияние в ночь с 25 на 26 октября.

Фото: открытые источники