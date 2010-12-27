Петербуржцы вновь смогут увидеть северное сияние в ночь с 25 на 26 октября

В прошедшую ночь посмотреть это уникальное явление мало кому удалось.

В прошедшую ночь петербуржцам и жителям Ленобласти обещали северное сияние, однако, увидеть его так и не удалось. Как рассказала Piter.TV Мария Смирнова, заведующая Обсерваторией Планетария, ее коллега видел, как что-то промелькнуло около девяти часов вечера. Потом больше ничего не было.

Так что в Ленинградской области не очень посмотрели, а вот в Мурманской области наблюдали, но там не удивительно, за полярным кругом. У нас никаких сообщений о наблюдениях не было. Мария Смирнова

Что касается прогноза, то попытаться увидеть полярное сияние можно в ночь с 25 на 26 октября.

Возможно, сегодня ночью что-то будет, а дальше прогноз идет только через 27 дней. Примерно к концу ноября, возможно, сияние повторится. И смотреть его лучше в Ленинградской области. Мария Смирнова

По словам заведующей Обсерваторией Планетария, полярное сияние возникает из-за того, что к Земле подходит поток заряженных солнечных частиц, и они взаимодействуют с газом в нашей атмосфере.

В мае ж ители Всеволожского района засняли необычный закат после полуночи.

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