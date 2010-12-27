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В ночь на пятницу петербуржцы увидят северное сияние
Сегодня, 12:36
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IRINA_CHALKINA

В ночь на пятницу петербуржцы увидят северное сияние

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Посмотреть на северное сияние можно будет с 21:00 до 3:00 ночи.

В четверг, 24 октября, стало известно, что ночью в Петербург придет уникальное природное явление. Горожане будут наблюдать северное сияние. Об этом сообщается на портале  Aurora forecast.

Посмотреть на северное сияние можно будет с 21:00 до 3:00 ночи. Эксперты отмечают, что любоваться природным явлением лучше за городом. потому что там нет такого количества фонарей, которые отсвечивают сияние. 

Отмечается. что последний раз жители города на Неве наблюдали северное сияние 8 октября.

Ранее мы сообщали о том, что в четверг в Петербурге сохранится теплая и сухая погода.

Фото:pixabay, Aurora forecast.

Теги: новости спб, общество, северное сияние спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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