В ночь на пятницу петербуржцы увидят северное сияние

Посмотреть на северное сияние можно будет с 21:00 до 3:00 ночи.

В четверг, 24 октября, стало известно, что ночью в Петербург придет уникальное природное явление. Горожане будут наблюдать северное сияние. Об этом сообщается на портале Aurora forecast.

Посмотреть на северное сияние можно будет с 21:00 до 3:00 ночи. Эксперты отмечают, что любоваться природным явлением лучше за городом. потому что там нет такого количества фонарей, которые отсвечивают сияние.

Отмечается. что последний раз жители города на Неве наблюдали северное сияние 8 октября.

Ранее мы сообщали о том, что в четверг в Петербурге сохранится теплая и сухая погода.

Фото:pixabay, Aurora forecast.