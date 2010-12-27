В четверг в Петербурге сохранится теплая и сухая погода

Днем воздух в городе на Неве прогреется до плюс 12 градусов.

В четверг, 24 октября, в Петербурге ожидается облачная погода. Об этом сообщает пресс-служба городского Гидрометцентра.

Днем воздух в Северной столице прогреется до плюс 12 градусов. Ветер будет дуть с запада, юго-запада со скоростью 4-5 м/с. Осадков не ожидается. Атмосферное давление в течение дня будет слабо повышаться.

Со следующей недели в Петербурге похолодает. Столбик термометра начнет постепенно опускаться со вторника, 29 октября. В ночь на четверг ожидается минусовая температура.

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