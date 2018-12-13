Жители Всеволожского района засняли необычный закат после полуночи

Очевидцы опубликовали фото заката, который они засняли до 01:00 на озере Круглое.

В прошедшую среду, пятнадцатого мая, в нескольких пабликах Всеволожска популярной в России соцсети "ВКонтакте" подписчики опубликовали фото заката, который они засняли до 01:00 на озере Круглое.

Официальный период белых ночей продлится с 11 июня по 2 июля, однако уже вчера очевидцы поделились впечатлениями от ночного заката. Ближайшие северные сияния теперь можно будет встретить только в августе.

Помимо прочего, на протяжении последующих двух дней в районе ожидаются сильные магнитные магнитные бури. Особенно на данные погодные условия следуют обратить внимание метеозависимым жителям Всеволожска и

Фото: паблик соцсети "Вконтакте" "Северное сияние Спб Ленобласть"