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Жители Всеволожского района засняли необычный закат после полуночи
Вчера, 13:40
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KaterinaKono13

Жители Всеволожского района засняли необычный закат после полуночи

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Очевидцы опубликовали фото заката, который они засняли до 01:00 на озере Круглое. 

В прошедшую среду, пятнадцатого мая, в нескольких пабликах Всеволожска популярной в России соцсети "ВКонтакте" подписчики опубликовали фото заката, который они засняли до 01:00 на озере Круглое. 

Официальный период белых ночей продлится с 11 июня по 2 июля, однако уже вчера очевидцы поделились впечатлениями от ночного заката. Ближайшие северные сияния теперь можно будет встретить только в августе.

Помимо прочего, на протяжении последующих двух дней в районе ожидаются сильные магнитные магнитные бури. Особенно на данные погодные условия следуют обратить внимание метеозависимым жителям Всеволожска и 

Фото: паблик соцсети "Вконтакте" "Северное сияние Спб Ленобласть"

Теги: всеволожск, жители всеволожска, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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