МЧС планирует получить первый тяжелый вертолет Ми-26Т2 в 2022 году

Контракт на поставку первого образца подписан 25 августа на форуме "Армия-2020".

МЧС России планирует получить первый тяжелый вертолет Ми-26Т2 в 2022 году. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на пресс-службу экстренного ведомства.

Первый вертолет будет поставлен в 2022 году и направлен в Красноярский комплексный авиационно-спасательный центр для работы по предупреждению и ликвидации ЧС пресс-служба ГУ МЧС России

В ведомстве заявили, что решение о дальнейшей закупке бортов будет приниматься на основе оценки их эффективности во время операций. Контракт на поставку первого образца вертолета подписан на форуме "Армия-2020" холдингом "Вертолеты России" и МЧС 25 августа.

Напомним, что Ми-26Т2 является модернизированной версией Ми-26Т. Вертолет может подниматься на высоты до 4600 метров с максимальной скоростью до 295 километров в час. Дальность непрерывного полета составляет 800 км с грузом. Борт может эвакуировать до 82 человек. Разработчикам удалось сократить количество экипажа до трех человек за счет применения нового радиоэлектронного оборудования. В вертолета реализована "стеклянная" кабина, установлены "Глонасс" и Navstar и другие системы.

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Видео: YouTube / Женя Вертолет