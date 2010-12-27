МЧС: петербуржцев ждут солнечные выходные 

Днем город прогреется до 23 градусов тепла.

В субботу, 31 августа, Петербург прогреется до 23 градусов тепла. Об этом сообщает Главное управление МЧС РФ по городу.

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в начале ночи по Северной столице пройдет кратковременный дождь. Однако, днем ситуация изменится. По словам синоптиков, выходные обещают быть солнечными и теплыми.

Ветер будет дуть юго-западный до 4-9 м/с. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем мало меняться.

Напомним, что в ФГБУ "Северо-Западное УГМС" предупредили о том, что 31 августа в Петербурге ожидаются неблагоприятные метеоусловия . В атмосфере могут скопиться вредные вещества.

Ранее мы сообщали о том, что движение на КАД между Парашютной и Культуры возобновят 31 августа.

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