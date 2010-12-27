Движение на КАД между Парашютной и Культуры возобновят 31 августа

Движение по внешнему кольцу было закрыто два месяца.

На участке КАД между Парашютной улицей и проспектом Культуры с 31 августа изменится схема движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В субботу, 31 августа, на участке откроют движение транспорта по внешнему кольцу. Со 2 сентября движение будет осуществляться по двум полосам в каждом направлении.

Движение на трассе по внешнему кольцу было полностью закрыто с 1 июля. На встречной полосе было организовано движение в обе стороны.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ремонт на Народной улице ограничит движение в Петербурге с 1 сентября.

Фото: nwroads.ru