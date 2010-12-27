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Ремонт на Народной улице ограничит движение в Петербурге с 1 сентября
Сегодня, 14:15
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nadezhda_sib

Ремонт на Народной улице ограничит движение в Петербурге с 1 сентября

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Работы продлятся до 15 октября 2019.

C 1 сентября вступают в силу ограничения для движения транспорта на Народной улице. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба ГАТИ.

Подрядчик ЗАО "АБЗ-Дорстрой" будет ремонтировать дорожное покрытие в течение 1,5 месяцев. 

С 1 по 7 сентября будет ограничено движение транспорта по Народной от проспекта Большевиков до Октябрьской набережной, а с 2 по 13 сентября - на участке от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной, включая перекресток с Дальневосточным проспектом. 

С 23 сентября ограничения будут действовать по Народной улице только в ночное время для минимизации неудобств жителей Невского района, так как с этого дня на Большом Обуховском мосту будут менять деформационный шов. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный выделит 18 млрд рублей на строительство метро в 2020 году

Фото: vk.com/spb_today

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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