Ремонт на Народной улице ограничит движение в Петербурге с 1 сентября

Работы продлятся до 15 октября 2019.

C 1 сентября вступают в силу ограничения для движения транспорта на Народной улице. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба ГАТИ.

Подрядчик ЗАО "АБЗ-Дорстрой" будет ремонтировать дорожное покрытие в течение 1,5 месяцев.

С 1 по 7 сентября будет ограничено движение транспорта по Народной от проспекта Большевиков до Октябрьской набережной, а с 2 по 13 сентября - на участке от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной, включая перекресток с Дальневосточным проспектом.

С 23 сентября ограничения будут действовать по Народной улице только в ночное время для минимизации неудобств жителей Невского района, так как с этого дня на Большом Обуховском мосту будут менять деформационный шов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный выделит 18 млрд рублей на строительство метро в 2020 году

Фото: vk.com/spb_today