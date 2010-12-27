Смольный выделит 18 млрд рублей на строительство метро в 2020 году

К работе планируют привлекать не только "Метрострой", но и других подрядчиков.

В пятницу, 30 августа, в Смольном решили выделить 18 млрд рублей на строительство новых станций метро в 2020 году. Большая часть финансов перейдут из 2019 года, а к работе над подземкой будут привлекать не только "Метрострой", но и других подрядчиков. Об этом на "нулевых" чтениях проекта бюджета в Законодательном Собрании Петербурга сообщил глава КРТИ Сергей Харлашкин.

Среди претендентов на работу с петербургской подземкой назвали "Стройтрансгаз", "Ойкумену", "Ингеоком" и нескольких китайских подрядчиков.

При этом, около миллиарда рублей планируемых средств хотят потратить на проектно-изыскательные работы. Также не гарантировано ежегодное выделение 30 млрд рублей на строительство метрополитена.

Также Сергей Харлашкин отметил, что новые станции Фрунзенского радиуса введут в эксплуатацию в сентябре "на днях".

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Фото: Piter.TV