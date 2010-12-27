Loketski вернул жителей Парнаса в Средневековье

Художник считает, что многое сейчас указывает на то, что общество вновь живет во времена Средних веков.

На Парнасе появился новый арт-объект Loketski, автор преобразил бетонную тумбу, назвав работу "Средневековье по дворе". Художник поделился снимками на своей странице в Instagram утром 30 августа. По мнению Loketski, общество вновь перенеслось в Средние века. "Религиозные догмы вместо научных открытий. Шуты вместо депутатов. Феодалы вместо губернаторов", - привел художник в качестве аргументов к своей позиции. Раскрашенная бетонная тумба с яркими перьями появилась по адресу Федора Абрамова, 4. Ранее Loketski создал дверь "в светлое будущее". Фото: Loketski / Instagram