Loketski вернул жителей Парнаса в Средневековье

На Парнасе появился новый арт-объект Loketski, автор преобразил бетонную тумбу, назвав работу "Средневековье по дворе". Художник поделился снимками на своей странице в Instagram утром 30 августа.
По мнению Loketski, общество вновь перенеслось в Средние века.
"Религиозные догмы вместо научных открытий. Шуты вместо депутатов. Феодалы вместо губернаторов",
- привел художник в качестве аргументов к своей позиции.
Раскрашенная бетонная тумба с яркими перьями появилась по адресу Федора Абрамова, 4.
Ранее Loketski создал дверь "в светлое будущее".
Фото: Loketski / Instagram
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