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Loketski вернул жителей Парнаса в Средневековье
Сегодня, 12:32
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Loketski вернул жителей Парнаса в Средневековье

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Художник считает, что многое сейчас указывает на то, что общество вновь живет во времена Средних веков.

На Парнасе появился новый арт-объект Loketski, автор преобразил бетонную тумбу, назвав работу "Средневековье по дворе". Художник поделился снимками на своей странице в Instagram утром 30 августа.

По мнению Loketski, общество вновь перенеслось в Средние века.

"Религиозные догмы вместо научных открытий. Шуты вместо депутатов. Феодалы вместо губернаторов",

- привел художник в качестве аргументов к своей позиции.

Раскрашенная бетонная тумба с яркими перьями появилась по адресу Федора Абрамова, 4.

Ранее Loketski создал дверь "в светлое будущее".

Фото: Loketski / Instagram 

Теги: loketski
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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