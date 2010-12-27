На Парнасе появилась "дверь в светлое будущее" от Loketski

Художник напоминает о том, что без нашего участия проблемы любого масштаба не будут решены сами собой.

Утром на Парнасе появилась новая инсталляция петербургского арт-деятеля Loketski. Пустырь близ жилых домов украсила синяя "Дверь в светлое будущее". Автор поделился снимками объекта на своей странице в Instagram.

В этот раз Loketski обратил внимание на то, что для решения каких-либо проблем нужно наше участие и готовность взять на себя ответственность.

"Не пора ли нам повзрослеть и взять ответственность на себя? Потому что если не мы, то никто. Потому что наше будущее — это "лежачий камень" на болоте, под который ничего хорошего само не затечёт", - написал художник.

Loketski рассказал, что для создания объекта ему понадобились бетонная плита, акрил и фонарь.

Накануне на Парнасе появился арт-объект художника под названием "Окно в Россию".

Фото: Loketski / Instagram

