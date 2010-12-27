Художник показал, какой он видит сегодняшнюю Россию.

Художник Loketski открыл на Парнасе "Окно в Россию". Новая работа деятеля стрит-арта появилась утром 20 августа по адресу улица Сторожиловская, 31.

Инсталляцией Loketski хочет обратить внимание на проблемы Выборгского района, а также России в целом. По мнению автора, посмотрев в "окно", можно увидеть, что происходит в нашей стране на самом деле.

"Окно в Россию" имеет прямое отношение к району Парнас, где оно находится. Здесь уже есть новый храм, но нет ни одной поликлиники, нет полицейского участка, нет почты, досуговых центров и библиотек", - написал художник.

Loketski отметил, что российское общество всегда с вожделением смотрело на Запад, "материально благополучный и "морально загнивающий", при этом мало обращало внимание на то, как беднеет и вымирает "духовно богатая" Россия. Автор обращается к цифрам и говорит об упадке социальной инфраструктуры, медицинских учреждений, а также об отрицательном естественном приросте населения.

Две последние работы стрит-арт деятеля также появились на Парнасе.

Ранее Piter.TV пообщался с художником, вы можете прочитать интервью здесь.

Фото: Loketski / Instagram