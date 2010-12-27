Loketski посвятил две новые работы на Парнасе выборам в Петербурге

Piter.TV узнал у художника, где сейчас находится "Венера Парнасская", и как Loketski относится к тому, что его работы уничтожают.

В пятницу, 16 августа, на севере Петербурга появились две новые работы Loketski. Оба произведения арт-деятель посвятил предстоящим выборам в городе на Неве. Piter.TV пообщался с художником и узнал его отношение к уничтожению его творчества, а также выяснил, какое участие в сохранении инсталляций принимают петербуржцы.

Первую работу Loketski назвал "Помеха сверху". Он посвятил ее инциденту, который произошел 14 августа у дома №57 по улице Маршала Блюхера. В связи с приездом одного из представителей властей Петербурга "скорая помощь" не смогла вовремя прибыть на вызов.

"Машину вроде как пропустили - это можно увидеть на видео, люди расступаются. Но скорая лишь привозит фельдшера для фиксации смерти, он пишет справку, вызывает полицию (такие порядки), чтобы они осмотрели место и не выявили следов насильственной смерти", - написал в комментариях под постом в Instagram один из очевидцев произошедшего.

Знак на заборе появился по адресу Федора Абрамова, 4. При создании Loketski использовал стикер, маркер и дорожный знак. Местные жители внимательно следят за тем, не исчез ли объект. Как рассказал художник, это личная инициатива петербуржцев.

Не то, что не согласовывал, но даже не просил и не предлагал! Все сами. В какой-то момент они начали активно разыскивать и фотографироваться на фоне моих работ. Жители Парнаса следят за моим творчеством, отмечают на своих фото - так я узнаю о том, что происходит с арт-объектами практически он-лайн", - поделился Loketski.

По словам арт-деятеля, когда его работы уничтожают или крадут, это дает понять художнику, что кому-то не безразлично его творчество. Более того, это мотивирует на то, чтобы "сделать что-нибудь еще".

Название второй инсталляции - "Фигаро". Телевизор с изображением одного из кандидатов в губернаторы Петербурга заметили в траве на пустынной территории на Парнасе.

"В моем идеальном городе, в моей идеальной России все кандидаты будут иметь равные права и равный доступ к ТВ-эфиру. А эта опера, извините, превратилась в мыльную! Нам мылят мылом глаза", - подписал снимок автор объекта.

Одной из последних работ Loketski стала "Венера Парнасская". Она продержалась на бетонном постаменте по адресу Валерия Гаврилина, 15 рекордные 52 часа. Потом гипсовую статую украли неизвестные, однако художник смог отследить ее местоположение, ведь внутри объекта находился GPS-трекер. После того, как Венера оказалась на улице Кустодиева, 10, корпус 1, о ее дальнейшей судьбе ничего не известно.

"Я не думаю, что похитители так сильно испугались, что бросились срочно перепрятывать Венеру, но некоторый обескураживающий эффект я на них, наверняка, произвел тем, что объявил не только их адрес, но и точный маршрут их передвижения в тот день", - рассказал Loketksi.

Также вы можете познакомиться с нашим интервью, которое Piter.TV взял у художника. Отметим, что Piter.TV стал первым, кто пообщался с петербургским арт-деятелем.

Фото: Loketski / Instagram