Художник Loketski следил за передвижением похищенной "Венеры Парнасской"

Оказалось, что в гипсовую статую вмонтирован GPS-трекер, который помог определить местоположение украденной Венеры.

Loketski рассказал о том, что следил за передвижениями "Венеры Парнасской", которую в субботу, 10 августа, украли с постамента на Парнасе. Помимо GPS-трекера за состоянием скульптуры наблюдали местные жители. Об этом художник написал на своей странице в Instagram 12 августа.

"Камера самой Венеры не смогла запечатлеть лица воров. Народный контроль установил, что преступление, вероятно, было совершено гостями из Средней Азии в составе группы из 4-х человек", - написал арт-деятель.

Венера оставалась на пустыре вместе с отдыхающими до 19:11 10 августа, потом неизвестные решили забрать статую с собой. Далее гипсовая скульптура отправилась с похитителями на машине и оказалась по адресу Кустодиева, 10, корп.1, где и находится до сих пор.

"Этим перформансом я показал, что технические средства наблюдения работают. Даже одна камера до некоторой степени сдерживает правонарушителей. Даже дешевый GPS трекер позволяет отследить путь и местонахождение украденного имущества вплоть до конкретного адреса. Чтобы обеспечить полноценную охрану, необходимо больше камер. Пока злодеи нейтрализуют одну, их должна снимать другая. Но главное - петербуржцы показали, что неравнодушны к преступлениям!", - отметил Loketski.

"Венера Парнасская" продержалась на бетонном постаменте рекордные 52 часа. Ранее работы художника сносили в этот же день. Напомним, композиция стала ответом Lonesome Grass, который установил видеокамеру вместо головы статуи на Большой Пушкарской.

Фото: Loketski / Instagram