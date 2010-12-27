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Художник Loketski следил за передвижением похищенной "Венеры Парнасской"
Сегодня, 11:43
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nadezhda_sib

Художник Loketski следил за передвижением похищенной "Венеры Парнасской"

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Оказалось, что в гипсовую статую вмонтирован GPS-трекер, который помог определить местоположение украденной Венеры.

Loketski рассказал о том, что следил за передвижениями "Венеры Парнасской", которую в субботу, 10 августа, украли с постамента на Парнасе. Помимо GPS-трекера за состоянием скульптуры наблюдали местные жители. Об этом художник написал на своей странице в Instagram 12 августа. 

"Камера самой Венеры не смогла запечатлеть лица воров. Народный контроль установил, что преступление, вероятно, было совершено гостями из Средней Азии в составе группы из 4-х человек",

- написал арт-деятель. 

Венера оставалась на пустыре вместе с отдыхающими до 19:11 10 августа, потом неизвестные решили забрать статую с собой. Далее гипсовая скульптура отправилась с похитителями на машине и оказалась по адресу Кустодиева, 10, корп.1, где и находится до сих пор.

"Этим перформансом я показал, что технические средства наблюдения работают. Даже одна камера до некоторой степени сдерживает правонарушителей. Даже дешевый GPS трекер позволяет отследить путь и местонахождение украденного имущества вплоть до конкретного адреса. Чтобы обеспечить полноценную охрану, необходимо больше камер. Пока злодеи нейтрализуют одну, их должна снимать другая. Но главное - петербуржцы показали, что неравнодушны к преступлениям!",

- отметил Loketski. 

"Венера Парнасская" продержалась на бетонном постаменте рекордные 52 часа. Ранее работы художника сносили в этот же день. Напомним, композиция стала ответом Lonesome Grass, который установил видеокамеру вместо головы статуи на Большой Пушкарской. 

Фото: Loketski / Instagram 

Теги: loketski, венера парнасская
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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