Синоптики объявили об опасности загрязнения атмосферы в Петербурге в субботу

В скоплении загрязнений виновата безветренная погода.

В ФГБУ "Северо-Западное УГМС" предупредили о том, что 31 августа в Петербурге ожидаются неблагоприятные метеоусловия. В атмосфере могут скопиться вредные вещества, сообщили на сайте Смольного.

"В ночные и утренние часы 31 августа 2019 года ожидаются неблагоприятные метеоусловия, способствующие загрязнению атмосферы, 1 степени опасности для всех групп источников", - сказано в сообщении.

Оказалось, что во всем виновата безветренная погода, которая способствует скоплению вредных веществ. В комитете по природопользованию пояснили, что причин для беспокойства горожан нет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургская погода в четверг была близка к историческому рекорду 1942 года.

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