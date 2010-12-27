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Петербургская погода в четверг была близка к историческому рекорду 1942 года
Сегодня, 11:43
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Петербургская погода в четверг была близка к историческому рекорду 1942 года

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До рекорда не хватило десятых градуса.

Четверг, 29 августа, стал одним из самых теплых дней в августе за всю историю в Петербурге. Самый высокий температурный показатель был зафиксирован в 1942 году, но побить рекорд не удалось. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook. 

"Питеру для рекорда не хватили десятых градуса",

- сообщил эксперт.

Накануне воздух прогрелся до +25,4, что повторяет суточный максимальный рекорд, который был установлен в 1942 году. 

В сентябре специалисты прогнозируют приход "бабьего лета". 

Фото: pixabay.com 
 

Теги: погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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