МЧС: около гипермаркета "Лента" загорелась трансформаторная подстанция

Возгорание ликвидировали при помощи порошкового огнетушителя.

На набережной Обводного канала, 118 корпус 7 в одноэтажном здании трансформаторной подстанции, примыкающем к административному корпусу ТК "Лента" произошло горение в электрощите на площади 1 квадратный метр. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Возгорание ликвидировали при помощи порошкового огнетушителя. Из-за задымления внутри магазина 130 человек персонала и посетителей были своевременно эвакуированы, никто не пострадал.

На месте работали 5 единиц техники и 20 человек личного состава.

Суд до 10 декабря приостановил работу "Ленты", где отравились сотрудники.

Видео: Piter.TV