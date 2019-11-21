МЧС: около гипермаркета "Лента" загорелась трансформаторная подстанция

На набережной Обводного канала, 118 корпус 7 в одноэтажном здании трансформаторной подстанции, примыкающем к административному корпусу ТК "Лента" произошло горение в электрощите на площади 1 квадратный метр. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Возгорание ликвидировали при помощи порошкового огнетушителя. Из-за задымления внутри магазина 130 человек персонала и посетителей были своевременно эвакуированы, никто не пострадал.
На месте работали 5 единиц техники и 20 человек личного состава.
Суд до 10 декабря приостановил работу "Ленты", где отравились сотрудники.
Видео: Piter.TV
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