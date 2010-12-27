Суд до 10 декабря приостановил работу "Ленты", где отравились сотрудники

Деятельность ООО "Лента" ограничили на 37 суток.

Приморский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности ООО "Лента" за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Деятельность ООО "Лента" ограничили на 37 суток, по 10 декабря. Но это решение относится только к магазину, в котором произошло отравление. Остальные точки продолжат работать в обычном режиме.

Ранее появилась новая информация о массовом отравлении сотрудников "Ленты".

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