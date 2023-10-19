МЧС доставит 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа

Груз полетит до Египта, а оттуда будет направлен палестинцам.

Специальный борт российского экстренного ведомства с грузом гуманитарной помощи для населения Сектора Газа вылетел с территории подмосковного аэродрома в Египет. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы ГУ МЧС. В профильном министерстве пояснили, что занимаются выполнением указа главы государства Владимира Путина и поручением федерального правительства.

Авиация МЧС России доставит гуманитарный груз населению сектора Газа. Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетел с аэродрома "Раменское" в аэропорт города Эль-Ариш. пресс-служба ГУ МЧС РФ

На текущий момент известно, что среди отправленных товаров вошло 27 тонн продовольствия: мука, сахар, рис и макаронные изделия. После разгрузки гуманитарная помощь будет передана представителям общества Красного Полумесяца в Египте, а затем - транспортирована доставлена на территорию палестинского анклава на Ближнем Востоке.

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Фото и видео: ГУ МЧС России