В Екатеринбурге на строящейся ледовой арене УГМК произошел пожар

На месте возгорания работали 35 пожарных и 3 единиц техники.

В Екатеринбурге на строящейся ледовой арене "УГМК-арена" произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел утром 18 октября на улице Степана Разина. На месте возгорания работали 35 пожарных и 3 единиц техники. Отмечается, что на строящейся ледовой арене загорелся утеплитель. Спустя несколько часов открытое горение было ликвидировано.

Ранее мы сообщали, что в центре Ростова-на-Дону произошел пожар в ресторане.

Видео: Telegram / РИА Новости