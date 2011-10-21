В Екатеринбурге на строящейся ледовой арене УГМК произошел пожар

В Екатеринбурге на строящейся ледовой арене "УГМК-арена" произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Инцидент произошел утром 18 октября на улице Степана Разина. На месте возгорания работали 35 пожарных и 3 единиц техники. Отмечается, что на строящейся ледовой арене загорелся утеплитель. Спустя несколько часов открытое горение было ликвидировано.
Ранее мы сообщали, что в центре Ростова-на-Дону произошел пожар в ресторане.
Видео: Telegram / РИА Новости
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