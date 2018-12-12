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В центре Ростова-на-Дону произошел пожар в ресторане

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Информации о пострадавших нет.

В центре Ростова-на-Дону на площади 100 квадратных метров загорелся ресторан "Раки и гады". Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники регионального управления экстренного ведомства. Известно, что информация о воспламенении поступила в 13:58 дня по местному времени. Бригада выдвинулась по адресу улица Шаумяна, 57. В ГУ МЧС уточнили, что огонь на текущий момент специалисты ликвидировали. В тушении были задействованы 43 человека личного состава и 13 единиц техники.

На востоке Москвы потушили пожар на складе.

Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России по региону

Теги: гу мчс, регионы, ростов-на-дону
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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