Александр Куренков рассказал о работах по разбору завалов и спасению граждан.

МЧС России завершает поисково-спасательные работы в Турции и Сирии, которые пострадали от землетрясения. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами сделал глава экстренного ведомства Александр Куренков. Эксперт пояснил, что президент России Владимир Путин дал поручение вывести силы из зоны стихийного бедствия.

Проведение поисково-спасательной операции завершается. К разбору завалов привлечена тяжелая техника. Александр Куренков, глава МЧС России

Эксперт напомнил о том, что РФ стала одной из первых стран, пришедших на помощь пострадавшим от подземных толчков стран. По указу главы государства в кратчайший срок в зоне чрезвычайной ситуации направилась группировка ГУ МЧС. Специалисты прибыли на место ликвидации последствий стихии 6 февраля. Спасатели разбирали завалы и искали под ними выживших. В Турции удалось помочь шести гражданам, медицинская помощь была оказана свыше 830 пациентам. В Сирии сотрудники МЧС РФ спасли из-под завалов троих живых.

Число погибших после обрушения дома в Новосибирске возросло до 14 человек.

Фото и видео: МЧС России