Число погибших после обрушения дома в Новосибирске возросло до 14 человек

В результате взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов жилого дома.

Число погибших после обрушения пятиэтажного дома в Новосибирске возросло до 14 человек. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона.

Инцидент произошел 9 февраля на улице Линейная. В результате взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов жилого дома. Сообщалось о гибели 13 человек и 30 разрушенных квартирах. Травников добавил, что еще 14 человек были спасены непосредственно в зоне разрушений, а десятки человек были эвакуированы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. СК задержал двоих жителей Омской области, которые производили обслуживание газовых плит в доме.

Ранее мы сообщали, что в Воронеже в результате пожара погибли два человека.

Видео: МЧС России