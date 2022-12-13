В Воронеже в результате пожара погибли два человека

Спасатели эвакуировали 20 человек из соседних квартир.

В Воронеже в результате пожара в квартире одного из домов погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в ночью на 12 февраля. На место происшествия выехали 26 человек личного состава и девять единиц техники. Спасатели эвакуировали 20 человек из соседних квартир. Жертвами пожара стали хозяин квартиры и женщина, личность которой устанавливается. Причины пожара неизвестны.

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