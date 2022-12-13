В Вырице сгорел особняк 1912 года постройки

Здание спасти не удалось, оно выгорело полностью.

В посёлке Вырица Гатчинского района ночью 10 февраля сгорел дом дореволюционной постройки. Пламя раскинулось на 400 м2. На место ЧП прибыли пять пожарных машин, сообщили в МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 21:44 9 февраля, в 01:15 пожар был ликвидирован. Здание спасти не удалось, оно выгорело полностью. О погибших или пострадавших пока не сообщалось. При этом, соседи не смогли дозвониться до пары, приживавшей в доме. Их автомобиль припаркован возле дома.

Особняк на улице Лейтенанта Шмидта был построен в стиле арт-нуво в 1912 году. Дом находился в месте, раньше называемом Княжеские дачи, так как здесь находились особняки высоких особ – сюда каждое лето приезжали граф Мосс, Вингенштейн, Мюллер, графиня Жукова.

Фото и видео: ВКонтакте/ Надежда Круглова