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МЧС России направило в Ливию самолет с гуманитарной помощью

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Специалисты помогают гражданам страны, пострадавшим от циклона "Даниэль".

Российское экстренное ведомство направило в пострадавшую от сильнейшего наводнения Ливию самолет с  гуманитарным грузом. Об этом журналистам сообщили сотрудники пресс-службы ГУ МЧС РФ. Специалисты отметили, что работа выполнена по поручению главы государства Владимира Путина, правительства и приказа главы профильного ведомства Александра Куренкова. Известно, что экипаж воздушного судна Ил-75 вылетел с территории аэродрома "Жуковский" с грузом, который включал в себя  предметы первой необходимости. В перечень попали палатки, одеяла, передвижные электростанции и осветительные комплексы, необходимые для жизнеобеспечения граждан. Дополнительно спасатели подготовили для пострадавших аварийно-спасательные комплекты, необходимые для проведения работ в зоне чрезвычайной ситуации.

Напомним, что циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября. Непогода принесла на побережье Средиземноморского региона сильный ветер, грозы и дожди. Серьезно пострадал город  Дерна, в котором вода разрушила две плотины. Согласно сведениям от ливийского общества Красного Полумесяца, число жертв превышает 11 тысяч человек.

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Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, гуманитарная помощь, ил-76, ливия, циклон даниэль
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

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